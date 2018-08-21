"Боржоми" откроет ночной грузинский "гастродворик" в Верхнем городе

Попробовать блюда всех 12 регионов Грузии приглашают 1 сентября в переулок по улице Герцена. Гастрономический дворик "Боржоми" c xачапури по-аджарски, сырами из Сванетии или известными сортами вина из Кахетии станет частью большого фудкорта фестиваля "Тбилисоба", который пройдет в Минске уже в четвертый раз. В этом году белорусы смогут за один день погрузиться в Грузию на все 100: ее культуру, традиции, историю, музыку и, конечно же, разнообразную кухню, которую впервые будут готовить в Верхнем городе даже ночью.

Всего за четыре года количество кафе и ресторанов грузинской кухни в Минске увеличилось почти в пять раз, сейчас в столице работают больше 20 заведений с традиционными блюдами или популярным в Грузии фаст-фудом. 1 сентября с 12.00 до 24.00 практически все эти кафе откроют свои точки в Верхнем городе, чтобы предложить белорусам еще больше "вкусных" эмоций на все 100 - во время новой "Тбилисобы".

- Специально к 100-летию независимости Грузии мы подготовили список из 100 дел на фестивале, которые помогут лучше узнать историю и культуру родины "Боржоми" и вдохновят на новые открытия и смелые поступки, - рассказывает Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля "Тбилисоба". - Начать мы, конечно, предлагаем с наслаждения грузинской едой. В меню на фудкорте больше 30 блюд национальной кухни, но в список дел, обязательных на фестивале, "Боржоми" включил дегустацию пяти самых известных: легкая закуска пхали, суп-харчо, хинкали, десерт чурчхела из орехов и сока винограда и минеральная вода "Боржоми", которую будут продавать во всех ресторанах по фиксированной цене 1,5 рубля за баночку 0,33 л.

Для того, чтобы у всех посетителей была возможность получить еще больше удовольствия от еды, организаторы продлили время работы всего фудкорта и даже открыли ночной "гастродворик" с кухней всех 12 регионов Грузии. Готовить самые известные блюда Аджарии, Кахетии, Имеретии ночью будут шеф-повара 9 белорусских ресторанов. Наслаждаться хачапури по-аджарски или харчо по-менгрельски предлагают в атмосфере тихой грузинской улочки, где звучит традиционная музыка в джаз-обработке, а с наступлением сумерек зажигаются три сотни лампочек. Разработкой регионального меню занимались шеф-повара таких заведений, как "Друзья", "Вестфалия", Malt & Hops, "Имбирь", Prokopiev Catering и т.д. Дворик "спрятался" прямо в центре Верхнего города, его можно найти, если спускаться по улице Герцена и завернуть в переулок между домами 4 и 6 или по указателям "Гастродворик "Боржоми" на территории Верхнего города.

В прошлом году Грузию официально назвали родиной виноделия, а традиционный способ выдержки вина в глиняных кувшинах попал в список культурного наследия, составленный ЮНЕСКО. Гости мероприятия смогут насладиться настоящими грузинскими винами "Киндзмараули" или "Хванчкара" за символическую плату, а также сказать "спасибо" понравившемуся заведению, прикрепив на его фудбокс специальный стикер-сердечко.

Организаторами фестиваля "Тбилисоба" выступают Мингорисполком, посольство Грузии в Республике Беларусь, мэрия Тбилиси, грузинское общество “Мамули” и ТМ “Боржоми”.