Деятельность по майнингу в Беларуси до 28 марта находится вне правового поля

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий ответил на часто задаваемые вопросы по декрету №8 "О развитии цифровой экономики". Ответы размещены на сайте ПВТ, сообщает БЕЛТА.

Один из популярных вопросов - может ли физлицо заниматься майнингом до вступления в силу декрета. В ПВТ напомнили, что документ вступает в силу 28 марта 2018 года, до этого времени деятельность по майнингу находится вне правового поля.

Что касается юрлиц, то право осуществления деятельности по майнингу предоставляется также со вступлением в силу декрета - 28 марта. В соответствии с документом юридическое лицо может осуществлять деятельность по майнингу только после приобретения им статуса резидента Парка высоких технологий. При этом она не относится к лицензируемым видам деятельности (в соответствии с указом от 1 сентября 2010 года №450 "О лицензировании отдельных видов деятельности").

В соответствии с положением о Парке высоких технологий в качестве его резидентов могут быть зарегистрированы юрлица и ИП - резиденты Республики Беларусь. В случае если иностранная компания хочет вести деятельность в ПВТ, она может создать (учредить) в порядке, установленном декретом №1, юрлицо в Беларуси. Созданное юрлицо может обратиться за регистрацией в качестве резидента ПВТ при соблюдении им всех требований положения о парке.

Резидентом ПВТ может стать юридическое лицо, находящееся (имеющее юридический адрес) вне территории ПВТ или даже за пределами Минска в Беларуси. В декрете №8 указано, что принцип экстерриториальности ПВТ сохраняется.

Для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий юрлицо или ИП представляет в администрацию ПВТ заявление установленной формы. Также нужно приложить копии некоторых документов и бизнес-проект, который предлагается реализовать в качестве резидента. В нем указываются один или несколько видов деятельности, перечисленных в пункте 3 положения о Парке высоких технологий, конкретные мероприятия по их осуществлению, виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обоснование необходимости их реализации, планируемые результаты финансово-экономической деятельности. Представленный бизнес-проект должен пройти научно-техническую экспертизу и быть рассмотрен на наблюдательном совете ПВТ. В случае принятия наблюдательным советом положительного решения юрлицо или ИП приобретает статус резидента парка.-0-