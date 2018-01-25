Депутат о декрете по содействию занятости: нужно вовлекать людей в общественно полезный труд

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Валерий Бороденя в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал особенности декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения, сообщает БЕЛТА.

Валерий Бороденя, в частности, обратил внимание, что в стране есть значительный пласт людей, которые не хотят работать и не собираются этого делать, паразитируют на ком-то, чаще всего - на своих близких. "Эту проблему надо решать, надо вовлекать людей в производство, в общественно полезный труд", - уверен Валерий Бороденя.

В этой связи, по его словам, необходимо ориентироваться на экономику, которая позволит учитывать интересы всех слоев населения, иметь справедливое налогообложение. "И на основе цифровых технологий есть такие механизмы, которые будут и недорогими, и удобными, и эффективными", - заметил депутат.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Так, с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.-0-