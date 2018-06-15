15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашним кондитерам и кулинарам в Беларуси разрешили продавать свою продукцию на рынках. Это следует из постановления Совета Министров от 14 июня 2018 года №452, которое корректирует правила создания и функционирования рынков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Администрации рынков обязаны при разработке их схем предусматривать торговые места для продажи изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также предусмотрено право администрации на сельскохозяйственных и универсальных рынках выделять торговые зоны для продажи таких изделий и продукции.

Кроме того, администрации рынков должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физлиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу.

В свою очередь физлица, которые продают свою продукцию, для получения торгового места на рынке обязаны представлять справку о прохождении флюорографии.

Одновременно снимается запрет на реализацию на торговых местах на рынках изготовленных физлицами кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции, в том числе герметически упакованных консервированных продуктов домашнего изготовления. При этом сохраняется запрет на реализацию физлицами кишечного сырья, крови, вяленого и сыровяленого мяса, рубленых мясных полуфабрикатов и других изделий из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.

Для снижения надзорной нагрузки на бизнес исключена норма о необходимости согласования схемы рынка с органом государственного пожарного надзора.

Кроме того, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения.

Документ принят для приведения законодательства в соответствие с указом № 337 "О регулировании деятельности физических лиц" и декретом №7 "О развитии предпринимательства".-0-