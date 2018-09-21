Дожди и до +26°С - о погоде в Беларуси 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Ночью по западу страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы местами по Гомельской и Могилевской областям возможны грозы. Ветер будет южный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, местами в юго-восточных районах - 7-9 градусов выше нуля. Днем ожидается 14-20 градусов тепла, по юго-востоку - 21-26 градусов.

На понедельник, 24 сентября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами - до 22-27 м/с.-0-

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