Европейские дни наблюдения за птицами пройдут в Беларуси 6-7 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2018 пройдут в Беларуси 6-7 октября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Миллионы птиц сейчас покидают Европу и направляются к местам зимовки. Цель EuroBirdwatch - познакомить местных жителей с перелетными птицами, их потребностями на местах гнездования, проблемами на пролетных путях и в районах зимовки в Средиземноморье и Африке. Для участия достаточно взять бинокль или подзорную трубу, выйти в парк, лес или к водоему, пересчитать увиденных птиц и определить их виды. Сообщить о своих наблюдениях можно до 16.00 7 октября через онлайн-форму на сайте АПБ.

По всей Беларуси пройдут мероприятия, приуроченные к Европейским дням наблюдения за птицами. В Минске будут организованы экскурсии с орнитологом. Первая из них начнется 6 октября в 10.30 на Острове птиц, вторая - 7 октября в 11.00 в зеленой зоне Степянки. На экскурсии необходимо предварительно записаться на сайте АПБ. Наблюдательные площадки будут организованы также в Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске, Борисове, Мяделе, Верхнедвинске, Турове, Слуцке и Чаусах.

EuroBirdwatch - ежегодная акция, которая пройдет уже в 25-й раз. В Беларуси в 2017 году в EuroBirdwatch поучаствовали более 2,2 тыс. человек, за два дня участники увидели более 29 тыс. птиц 131 вида. Во время акции часто удается понаблюдать и за очень редкими видами: например, в прошлом году видели пустынную каменку в Финляндии, желтозобика в Швеции, краснозобых коньков в Беларуси, Швейцарии и Литве, сокола Элеоноры в Болгарии.-0-