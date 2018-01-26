Финансирование прикладных исследований из средств инновационного фонда в 2018 году увеличится в 2,5 раза

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование прикладных исследований из средств республиканского централизованного инновационного фонда в 2018 году увеличится в 2,5 раза, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году за счет республиканского централизованного инновационного фонда профинансированы все прикладные исследования и разработки. В текущем году на эти цели финансирование увеличено более чем в 2,5 раза. Все прикладные исследования и разработки будут профинансированы в полном объеме", - заявил Александр Шумилин.

Он также рассказал об участии Беларуси в международных научных программах и проектах. "Мы подсчитали, что в прошлом году приблизительно 17% от финансирования нашей науки было за счет международных контрактов и грантов. Наиболее масштабно мы сотрудничаем с Россией, Китаем, Индией, Кореей, Израилем, Германией, Латвией, Литвой, Польшей. В 2017 году европейскими экспертами ООН подготовлен второй Обзор инновационного развития Республики Беларусь, еще раз подчеркнувший высокий уровень научно-технологического развития нашей страны. Впервые белорусские ученые приняли участие в международной выставке-конференции в области высоких технологий в США, по итогам которой уже подписаны контракты на сумму более $200 тыс., а также в Испании, по окончании которой заключены контракты на сумму более $100 тыс. и подано заявок в программу ЕС "Горизонт 2020" на сумму около 300 тыс. евро", - отметил председатель ГКНТ.

В 2017 году состоялся второй международный форум Ассоциации научно-технологических парков и зон высоких технологий "Шелковый путь". "Нельзя не отметить расширение сотрудничества с Китаем. Достигнуты соглашения о выделении около $10 млн на реализацию совместных проектов по линии Министерства науки и техники Китая", - добавил Александр Шумилин.

Республиканское собрание научной общественности проходит сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-