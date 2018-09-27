ФОТОФАКТ: Гранаты на территории посольства Беларуси в Таджикистане

27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Гранатовые деревья растут на территории посольства Беларуси в Таджикистане, и на них уже созрели сочные плоды. В этом смогли убедиться журналисты, прибывшие на запись интервью с послом Олегом Ивановым в преддверии визита в Таджикистан главы белорусского государства.

Как оказалось, дипломаты, не только занимаются развитием отношений между странами, о чем подробно рассказал посол, но вполне успешно возделывают экзотический для Беларуси фрукт. Конечно, журналисты не стали нарушать внешнюю эстетику и срывать плоды, однако корреспонденту БЕЛТА удалось попробовать несколько зерен из треснувшего прямо на ветке граната. Он оказался вполне сочным и вкусным, немного с кислинкой.

На территории диппредставительства журналисты заметили и привычные для белорусского глаза растения - яблоню и виноградную лозу. А в небольшом парничке зрели плоды, внешне очень похожие на лимоны.

Кстати, посольство в Таджикистане не единственное, где за время журналисткой работы пришлось столкнуться с экзотикой на практически белорусской земле. Так, на территории белорусского посольства в Китае несколько лет назад удалось вживую полюбоваться урожаем хурмы на деревьях, а, например, в Риме прямо под окнами у белорусских дипломатов плодоносит апельсиновое дерево.-0-