ФОТОРЕПОРТАЖ: МЧС проводит учебные эвакуации в торговых центрах Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко вчера сообщил о том, что глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки в Беларуси всех мест массового скопления людей (торговых центров, кинотеатров и др.). Работа была организована в тот же день. Прежде всего спасатели обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки. Министр порекомендовал всем руководителям, владельцам данных объектов не ждать прихода работников МЧС, а принять исчерпывающие меры по созданию безопасных условий. Информацию о результатах проверок ведомство планирует разместить в открытом доступе.
Работники Минского городского управления МЧС проверили три торговых центра - "Симакс" на ул. Нестерова, ГУМ на пр. Независимости и "Дана Молл" на ул. Петра Мстиславца. Фото Андрея Покумейко
Торговый центр "Симакс" на ул. Нестерова.
В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Следующая точка проверки - универмаг ГУМ.
Брестское обастное УМЧС провело учение в торговом центре по ул. Московской, 273В в городе Бресте. По плану учения в одном из торговых павильонов произошло возгорание. Спасатели отработали порядок действий при возгорании, эвакуации посетителей и сотрудников, а также плановое тушение пожара. Фото Вадима Якубенка
27 марта масштабные учения с эвакуаций были проведены в торговом центре OldCity. Фото Леонида Щеглова
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