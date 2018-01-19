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Геннадий Давыдько избран председателем РОО "Белая Русь"

Общество 19.01.2018 | 13:00
Геннадий Давыдько
Геннадий Давыдько
III съезд РОО "Белая Русь" Новости сюжета III съезд РОО "Белая Русь"
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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геннадий Давыдько избран председателем республиканского общественного объединения "Белая Русь". Такое решение единогласно принял сегодня Республиканский совет общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Давыдько отметил, что расценивает свое избрание как большой аванс. "Я испытываю большое чувство благодарности ко всем, кто сейчас возлагает на меня надежды", - подчеркнул глава Белтелерадиокомпании.

Экс-председатель "Белой Руси" Александр Радьков остался в составе Республиканского совета и заверил, что продолжит прилагать все необходимые усилия для развития общественного объединения.-0-

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