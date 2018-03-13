ГКНТ рассказал о новых мерах по стимулированию развития технопарков в Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №105 от 12 марта 2018 года, предусматривающий новые меры по стимулированию развития технопарков, прокомментировали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Указ принят в целях создания условий для развития технопарков в качестве региональных инновационных площадок, обеспечения на их базе бизнес-инкубирования инновационных организаций, находящихся на начальной стадии развития.

Документом предусмотрены системные меры в этой сфере, в частности формирование технопарками специальных фондов инновационного развития. Реализация данного механизма предполагает отчисление технопарками и их резидентами в формируемые ими внебюджетные фонды инновационного развития части средств от выручки и прибыли, эквивалентной 50% суммы налога при упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль. Указом на период до 2020 года предоставлена возможность реинвестировать часть налоговых сборов, уплачиваемых технопарками и их резидентами, в фонды инновационного развития.

Средства фонда смогут направляться на организацию деятельности и развитие материально-технической базы технопарков, финансирование инновационных проектов. Порядок использования средств фонда инновационного развития будет определяться самим технопарком по согласованию с ГКНТ и государственным органом, в подчинении (ведении) которого находится данный технопарк.

Указ также предоставляет технопаркам возможность проведения гибкой арендной политики в отношении своих резидентов посредством применения дополнительного коэффициента от 0,1 до 0,9, устанавливаемого с учетом уровня технологического уклада производства, срока деятельности резидентов технопарков с даты их государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и с даты их регистрации в качестве резидентов.

Кроме того, документ предусматривает освобождение технопарков и их резидентов от НДС и ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию Беларуси технологического оборудования, комплектующих для реализации инновационных проектов по Государственной программе инновационного развития.

Указом усовершенствован порядок присвоения (продления) статуса субъекта инновационной инфраструктуры и резидента технопарка, их лишения (утраты) указанных статусов.-0-