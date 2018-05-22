Глобальная система видеомониторинга позволит повысить уровень безопасности в стране - Шуневич

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в стране. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

"Система видеомониторинга зарекомендовала себя положительно во многих странах. Это не наше ноу-хау. У нас она также сыграла значительную положительную роль при обеспечении безопасности на чемпионате мира по хоккею. Все преступления тогда на спортивных мероприятиях, их было не много, были раскрыты с помощью видеомониторинга. В целом же глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в нашем государстве, не только по линии МВД, но и МЧС, Минздрава и т.д.", - сказал Игорь Шуневич.

"Сегодня система находится в стадии реализации, это процесс небыстрый, требующий определенных затрат. Частично система уже работает. Ведется организация общего контроля, покупка так называемого железа, поиск инвестиционных проектов. Видеокамерами уже оснащено несколько десятков тысяч объектов в рамках исполнения общего замысла", - добавил министр внутренних дел.-0-