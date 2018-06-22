Госавтоинспекция 22-24 июня будет работать в усиленном режиме

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция сегодня и в ближайшие выходные дни будет работать в усиленном варианте, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами ограничений скорости, правил обгона, проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников движения. Инспекторы проконтролируют использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

Кроме того, будет проводиться массированная отработка автодороги М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины. Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений Правил дорожного движения водителями, велосипедистами и пешеходами. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

"Наряды спецподразделения ДПС "Стрела" окажут помощь в наиболее неблагополучных в плане дорожной безопасности районах Минской и Брестской областей, - проинформировали в Госавтоинспекции. - Также в выходные сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха. Инспекторы проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки".

ГАИ в связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах, а также прогнозируемыми дождями настоятельно просит водителей быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке и выбирать безопасную скорость с учетом конкретной ситуации на дороге. Рекомендуется отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми, обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать нахождения на проезжей части, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-