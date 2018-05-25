Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.
Анатолий Лаппо напомнил, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. "В недалеком будущем мы планируем отказаться от пропусков на бумажных носителях и перевести эти административные процедуры в электронный вид. Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие", - отметил председатель Госпогранкомитета.
При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. "Кроме того, будет предусмотрен транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без получения пропусков. Это создаст удобство и туристам, и нашим гражданам", - подчеркнул Анатолий Лаппо.
Для повышения информированности Госпогранкомитет совместно с Национальным кадастровым агентством проводит работу по нанесению погранзоны и погранполосы на публичную кадастровую карту Беларуси. На ней каждый сможет в режиме реального времени посмотреть пределы пограничной зоны и пограничной полосы непосредственно в интернете.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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