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Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета в Подмосковье нет

Общество 12.02.2018 | 09:35

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета, которая случилась 11 февраля в Подмосковье, нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в России.

"По данным дежурного консульского управления МИД России, среди погибших в катастрофе граждан Беларуси нет", - сказал руководитель консульского отдела посольства Владимир Шорохов.

Он добавил, что эту же информацию белорусскому диппредставительству подтвердили в компании, которая обслуживает "Саратовские авиалинии" в аэропорту Домодедово.

Катастрофа самолета Ан-148 произошла 11 февраля после взлета из аэропорта в Домодедово. Самолет выполнял рейс из Москвы в город Орск Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. -0-

Названы возможные причины крушения самолета в ПодмосковьеНазваны возможные причины крушения самолета в Подмосковье
Источник в экстренных службах проинформировал ТАСС, что ЧП могло произойти из-за погодных условий, а также из-за ошибки экипажа и технеисправности.

Черный ящик обнаружен на месте крушения Ан-148
Также известно, что место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области.

Понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура по жертвам катастрофы Ан-148Понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура по жертвам катастрофы Ан-148
В настоящее время решаются вопросы организации процедуры опознания погибших их родственниками.

МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
Подразделения МЧС взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также службами Московской области.

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Теги
авиакатастрофа, Беларусь, Россия, самолет
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