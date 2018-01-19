III съезд "Белой Руси" проходит сегодня в Минске

"Поскольку идеологическим стержнем "Белой Руси" была и остается поддержка политики Президента Беларуси Александра Лукашенко, то деятельность организации не фокусируется вокруг борьбы за власть. Это дает возможность объединению взвешенно смотреть на все процессы с общегосударственных, общенародных позиций", - сказал Александр Радьков.