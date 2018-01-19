III съезд "Белой Руси" проходит сегодня в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. III съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь" проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время съезда планируется подвести итоги работы "Белой Руси" за 2012-2017 годы, утвердить новую редакцию устава и программы общественного объединения.
Кроме того, участники съезда изберут Республиканский совет.
Общественное объединение насчитывает около 171,6 тыс. членов, 8 тыс. первичных организаций.
Учредительные собрания по созданию общественного объединения "Белая Русь" во всех областях и Минске прошли в июне 2007 года.-0-
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