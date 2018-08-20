Южнокорейский производитель вакцин будет участвовать в расследовании гибели ребенка в Ганцевичском районе

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическая компания LG Chem. Ltd. (Республика Корея) окажет содействие в расследовании гибели двухмесячного мальчика после плановой вакцинации в Ганцевичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Уполномоченные представители этой фармкомпании прибудут в Беларусь с официальным визитом. "Одним из основных вопросов станет обсуждение ситуации и участие в расследовании трагического случая в Ганцевичском районе, связанного с развитием анафилактической реакции у ребенка", - отметили в пресс-службе.

LG Chem сожалеет о случившемся. "Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования", - отмечается в официальном письме представителей компании. Контроль качества вакцины проводился в лабораториях Швейцарии, Италии и Бельгии при сотрудничестве с ВОЗ. Жалоб от других стран нет. По уточненным данным, с момента первого запуска в мире было произведено более 52 млн доз. Производитель завершает подготовку документов для подачи на государственную регистрацию в Беларуси. LG оплатила первоначальную экспертизу досье, а полное досье будет переведено и адаптировано до конца сентября.

Специалисты компании Sanofi Pasteur (Франция) сообщили, что информация по вакцине "Иммовакс Полио" анализируется в штаб-квартире компании. Результаты поступят в Беларусь в сентябре.

В Беларуси закупка вакцин, как и других лекарственных средств, проводится в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках по плану на текущий год. Более 90% из них приходится на зарегистрированные на территории республики лекарства. Такие препараты прошли тщательный контроль качества на стадии регистрации, в дальнейшем при каждой поставке проходят дополнительные процедуры анализа. При этом законом о лекарственных средствах предусмотрена процедура ввоза незарегистрированных лекарственных средств. К таким препаратам предъявляют дополнительные требования. Лекарственное средство должно быть зарегистрировано в странах, входящих в ICH (Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека). В этот перечень входят страны с сильным регуляторным органом по регистрации (страны ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария, Республика Корея и др.).

Предприятие LG Chem. Ltd. имеет сертификат соответствия производства требованиям надлежащей производственной практики. Вакцина "Эупента" со знаком качества мирового уровня рекомендована для применения ВОЗ. Она закупается Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), используется в 43 странах. В Беларуси использовано более 94 тыс. доз этой вакцины.

У ребенка, которого прививали в Ганцевичском районе, развилась реакция после введения двух вакцин - "Эупента" и "Иммовакс Полио". Применение двух серий этих вакцин приостановлено до окончания расследования.-0-