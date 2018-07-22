К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Запуск БКА. Как это было

22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане был запущен белорусский спутник дистанционного зондирования Земли.

Подготовительные работы на Байконуре. 22 июля 2012 года. Фото Роскосмос - БЕЛТА

О полете белорусского спутника БЕЛТА сообщала в режиме онлайн:

"22.07.2012. 9:43 СРОЧНО! Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустили с космодрома Байконур

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запущен сегодня с космодрома Байконур в Казахстане.

Запуск состоялся в 9 часов 41 минуту по минскому времени. Белорусский космический аппарат (БКА) запущен в космос в кластере из пяти космических аппаратов - вместе с российским космическим аппаратом "Канопус-В", российским МКА-ФКИ ("Зонд-ПП"), немецким TET-1 и канадским ADS-1B.

Примерно за 43 минуты белорусский спутник будет выведен ракетой космического назначения "Союз-ФГ" с разгонным блоком "Фрегат" на орбиту, близкую к рабочей, которая составляет около 500-520 км.

Белорусский космический аппарат обеспечит полное покрытие территории Беларуси космической съемкой. Его вес составляет около 400 кг, разрешение в панхроматическом диапазоне - около 2 м...

Благодаря запуску спутника Беларусь сможет создать самостоятельную систему дистанционного зондирования Земли, которая позволит отказаться от услуг других государств по вопросам получения и обработки космической информации.

Запуск кластера спутников. 22 июля 2012 года. Фото Роскосмос - БЕЛТА

22.07.2012. 10:26 Белорусский спутник успешно выведен на расчетную орбиту

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли успешно выведен на расчетную орбиту, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Центра управления полетом спутника Владимир Юшкевич.

Рабочая орбита спутника составляет 500-520 км.

Белорусский космический аппарат (БКА) имеет высокие динамические характеристики, это значит, что он маневренный и может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом. Целевая аппаратура на спутнике - белорусская. Она изготовлена ОАО "Пеленг". Остальное оборудование - зарубежное: производство России и Англии.

22.07.2012. 11:26 Первая информация со спутника поступила в белорусский ЦУП

Первая информация с белорусского спутника дистанционного зондирования Земли поступила в центр управления полетом (ЦУП) спутника, который расположен в Минске.

Это данные о состоянии подсистем спутника.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин, состоялся первый сеанс связи с Белорусским космическим аппаратом. "Все подсистемы спутника работают в штатном режиме, раскрылись солнечные батареи, получена первая телеметрическая информация", - отметил он. Следующий сеанс связи со спутником запланирован через два часа.

В Беларуси сформирована вся необходимая инфраструктура для приема, передачи и обработки космической информации. Созданы командно-измерительный пункт и центр управления полетом спутника, который будет осуществлять контроль состояния и управление белорусским космическим аппаратом. Деятельность ЦУПа также будет направлена на планирование работы бортовых и наземных средств, определение параметров орбиты, формирование программно-командной информации для управления работой спутника".

С запуском собственного космического аппарата Беларусь стала полноправным членом "клуба" космических держав. Это открыло возможности для формирования в стране современной системы дистанционного зондирования Земли, дальнейшего развития космических и информационных технологий.-0-