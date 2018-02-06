6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин поручил МЧС провести тренировку в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Соответствующее поручение он дал на заседании коллегии МЧС, где рассматривались итоги работы министерства за 2017 год и перспективы на 2018-й, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Анатолий Калинин акцентировал внимание на обеспечении безопасности в жилом фонде. Даны поручения подготовить для рассмотрения на очередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине вопрос о безопасности эксплуатации газоиспользующего оборудования в жилье, продолжить активную профилактическую работу с населением, в том числе и в учреждениях образования, направленную на предупреждение пожаров и гибели людей от них. "В условиях ограничения проверок сохранение положительных тенденций возможно лишь при условии усиления информационно-разъяснительной и пропагандистской работы", - отмечается в сообщении правительства.
Вице-премьер поручил провести на территории Полесского радиологического заповедника тренировку соответствующих сил и средств, выполнить широкомасштабные профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в летний пожароопасный период.
В заключение Анатолий Калинин дал положительную оценку работе органов, подразделений и организаций системы МЧС и выразил уверенность в способности министерства обеспечить проведение эффективных профилактических мероприятий по дальнейшему снижению гибели людей от чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики.-0-
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