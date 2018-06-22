КГК отмечает позитивные изменения в организации питания студентов

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с организацией питания в вузах Беларуси заметно улучшилась. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская, передает корреспондент БЕЛТА.

В апреле этого года КГК провел мониторинг организации питания студентов по всей Беларуси, Во время которого были выявлены многочисленные нарушения. "Не соблюдались санитарные нормы и правила, порядок ведения кассовых операций, а комплексные обеды по цене в Br1,75 обеспечивались не за счет качества, а за счет уменьшения порций блюд", - отметила Елена Масурновская.

Комитет госконтроля направил в вузы и субъекты, организующие питание студентов, 43 рекомендации по устранению нарушений и недостатков. В отдельных случаях принимались и более жесткие меры: за допущенные правонарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 88 человек, в том числе 8 ректоров вузов.

В течение времени, которое было дано на устранение недостатков, данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве с участием представителей КГК, ректоров и других заинтересованных сторон. Был проведен обучающий семинар, выработаны мероприятия по улучшению ситуации. "Повторный мониторинг показал, что ситуация кардинально изменилась. Энергетическая ценность комплексных обедов практически соответствует нормам. Многие вузы отказались от услуг посреднических структур, снизили наценки на продукцию общепита. Заменили устаревшее оборудование на более современное. На лето запланированы мероприятия по ремонту столовых", - сказала Елена Масурновская.

Однако не все руководители восприняли всерьез предупреждение о персональной ответственности за невыполнение поручения главы государства и отсутствие должного контроля за организацией и качеством питания. Кое-где все еще не соблюдалась технология приготовления пищи, использовались продукты с истекшими сроками годности, сырье закупалось через посредников. Например, в одном из гродненских вузов мясо от производителя до столовой проходило через три коммерческие структуры.

По результатам повторного мониторинга привлечены к дисциплинарной ответственности 10 ректоров вузов, два из которых - повторно (Белорусский государственный технологический университет и Брестский госуниверситет им. А. Пушкина).

Елена Масурновская добавила, что в августе вступит в силу указ №199, согласно которому право устанавливать торговые наценки и надбавки при организации питания студентов будет закреплено за МАРТ. То есть если раньше наценка общепита в вузах Витебской области была 40%, Минска - 50%, Могилевского области - 55%, то с августа будет применяться единый подход.

На вопрос, реально ли за Br1,75 обеспечить студента полноценным обедом, специалист заверила, что это вполне выполнимо. Тем более если исключить посредников и снизить наценки.

Суточная норма калорий, необходимая 18-летнему обучающемуся при стандартной учебной нагрузке, - 2450. При четырехразовом питании на комплексный обед должно приходиться 30-40% от этого количества. Теоретически в такой комплекс входит тарелка супа, 75-100 г мясного блюда, гарнир, салат, хлеб и напиток. Как это выглядит на практике, продемонстрировали работники столовой общежития №11 БГУ. Они предложили комплекс из молочного супа, куриного биточка с пюре, свекольного салата, куска хлеба и компота, уложившись в нужную сумму.

Проректор БГУ Михаил Черепенников подчеркнул, что при формировании меню учитываются разные запросы и разные кошельки - чтобы никого не ограничивать. "Восемь из 25 пунктов питания БГУ - столовые. Практически все они доступны не только для студентов, но и для всех горожан и гостей. Многие становятся нашими постоянными посетителями. Потому что в столовых БГУ все вкусно и радует соотношение цена-качество. В линейке меню есть и дешевое ценовое предложение для студентов, которые хотят поесть за Br1,75 или Br1,5, и более дорогое - для тех, кто готов заплатить Br7-8", - сказал он.

Конкретно к этой столовой при первом мониторинге у КГК не было замечаний, но были выявлены недочеты по соблюдению санэпидрежима. "Замечания санстанции быстро устранили. Мы настроены на конструктивное сотрудничество, всегда реагируем на замечания и предложения контролирующих органов. Действуют в БГУ и собственные комиссии по контролю за общественным питанием", - добавил проректор.

Заведующая сектором управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Галина Вежель подтвердила, что вуз отреагировал на все претензии. Более того, за допущенные нарушения были уволены четыре человека - директор комбината питания, две заведующие производством и буфетчица. "Все недочеты, которые были выявлены при первом мониторинге (а это нарушения санитарных норм и правил, работы кассового оборудования, недовесы в блюдах), комбинатом питания БГУ устранены. Сейчас мы видим достойный ассортимент и выкладку продукции, чистоту и порядок в помещениях. Теперь у покупателей есть возможность видеть цену на экране кассового аппарата и др.", - пояснила она.

"Комитет госконтроля продолжит мониторинги и в новом учебном году, чтобы эффект был не разовым, а долгосрочным", - заключила Елена Масурновская.-0-

Фото Оксаны Манчук