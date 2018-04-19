Кобяков: ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с Советом руководителей государственных информационных агентств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

Белорусские депутаты сегодня в первом чтении рассмотрели изменения в закон о СМИ. Андрей Кобяков обратил внимание, что планируемые изменения не предполагают создания каких-то фильтров для интернет-контента. "Но в то же время главная задача заключается в том, чтобы ответственность за распространяемую информацию была равной - как для печатных СМИ, телевизионных, так и для интернет-СМИ", - подчеркнул глава белорусского правительства.

Премьер-министр отметил, что сегодня достоверность информации выходит на первый план. "Достоверная и оперативная информация - это одна из важнейших потребностей человека, без этого, наверное, трудно представить существование цивилизованного человечества. Поэтому вопрос достоверности и оперативности чрезвычайно важный, и это то, чем непосредственно занимаются информационные агентства", - сказал он.

По мнению Андрея Кобякова, в случае распространения негативной информации СМИ можно сопоставить с оружием массового поражения. Сегодняшние возможности доставки информации, ее всепроникновение только усиливают влияние СМИ.

Причем это влияние распространяется и на экономическую сферу. "Информация влияет не только на состояние мира и войны (хотя это главный вопрос для человечества), но и на экономику, рынки как развитых, так и развивающихся государств. Одна из важнейших экономических категорий в последнее время, о которой стали часто говорить, - это доверие. А оно формируется исходя из информационного воздействия. Если не будет доверия вкладчиков к банкам, инвесторов - к государствам, то понятно, что экономика в этих странах будет далека от тех целей, которые ставятся", - сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков поблагодарил руководителей информагентств СНГ за высокую оценку работы Белорусского телеграфного агентства. "Нам очень ценна ваша оценка агентства БЕЛТА, которое в этом году празднует 100-летний юбилей, как современного, достаточно мобильного и отвечающего требованиям времени учреждения", - сказал премьер-министр.

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов рассказал, что сегодня на заседании Информсовета СНГ обсуждались вопросы творческого взаимодействия госинформагентств, которым приходится работать в условиях серьезной конкуренции с другими средствами массовой информации, интернет-пространством. Как отметил гендиректор ТАСС, в интернет-пространстве в том числе много фейковых новостей, подобная информация распространяется довольно быстро, и информагентствам нужно быть конкурентоспособными в этих условиях, что называется отделять зерна от плевел.

Сергей Михайлов

"Точность информации, кому можно доверять, а кому нельзя - это, конечно, выходит на первый план, - считает Сергей Михайлов. - Мы убеждены, что профессионализм, оперативность, достоверность, точность в отражении точек зрения - это гарантия успехов наших информагентств. Для нас важно акцентировать внимание не на конфронтации, не на ругательной риторике, которая нередко звучит в разных средствах массовой информации, а на освещении позитивных явлений в жизни наших государств, интеграционных процессов, дружеских связей народов".

В Информсовет СНГ, образованный в ноябре 1995 года, входят руководители госинформагентств Азербайджана (АЗЕРТАДЖ), Армении (Арменпресс), Беларуси (БЕЛТА), Казахстана (КАЗИНФОРМ), Кыргызстана (Кабар), Молдовы (МОЛДПРЕС), России (ТАСС) и Таджикистана (Ховар).-0-

Фото Оксаны Манчук