6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова представила коллективу редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" нового руководителя - Дмитрия Жука, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это человек, который преданно работал и работает на творческом поприще и, несомненно, достоин такой высокой должности", - сказала Наталья Кочанова.

Приветствуя коллектив, Дмитрий Жук отметил важность сохранения огромного массива всего того хорошего, что было наработано, создано в газете. При этом, по его словам, необходимо продвигаться вперед. Издание должно быть с изюминкой, которая позволит газете быть не просто рупором, средством информации, а еще стать доброй привычкой читателей, от которой потом отказаться будет невозможно.

В адрес прежнего руководителя Павла Якубовича глава Администрации высказала самые добрые слова. "Это наш корифей. Коллектив его уважает и любит, к нему с глубоким уважением относится руководство страны. В этом нет сомнений, - сказала она. - Этот человек сделал действительно очень много для развития средств массовой информации в нашей стране. Создан холдинг, который сегодня успешно работает". Наталья Кочанова выразила уверенность, что все традиции, заложенные Павлом Якубовичем, будут продолжены коллективом.

В целом средства массовой информации - это мощная сила, уверена Наталья Кочанова. Журналисты видят проблемы, существующие в обществе, они всегда находятся на острие событий. "Работа очень ответственная. От того, как будет правдиво преподнесена информация, правдиво будет освещаться то или иное событие, мероприятие, во многом зависит социально-политическая обстановка в любой стране, не только в нашей. Поэтому здесь большая ответственность на вас, на тех людях, которые занимаются этой работой", - сказала глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова призналась, что читает газеты с большим удовольствием. В статьях, опубликованных в газетах, чувствуется то личное, что журналист вложил при их написании. У печатных СМИ есть будущее, уверена глава Администрации. В то же время, по ее словам, газеты испытывают серьезную конкуренцию. Молодежь в большей степени увлекается интернетом. Но без печатного слова жизнь просто невозможна.

В беседе с коллективом Наталья Кочанова отметила, что в ходе назначения руководства центральных СМИ Президент Беларуси высказал предложение о необходимости встреч с журналистами. "Поэтому мы в ближайшее время будем готовить такую встречу главы государства с журналистами, с сотрудниками наших ведущих средств массовой информации и не только", - сказала она.-0-