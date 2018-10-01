Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного долголетия, сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие", передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, планируется обратить серьезное внимание на профилактику заболеваний, развитие гериатрической службы, сохранение мужского здоровья. Планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи, изменяя социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой. "Внесли предложения в Министерство экономики, ждем принятия правительством нормативно-правового акта", - отметил Валерий Малашко.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.452 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1157 BYN
|2.114 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.213 BYN
|3.225 BYN