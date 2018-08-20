Количество изданных на белорусском языке книг в I полугодии увеличилось на 15%

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество книг, изданных на белорусском языке в первом полугодии текущего года, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первое полугодие текущего года на белорусском языке изданы 643 книги и брошюры общим тиражом 2 млн 123 тыс. экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось соответственно на 15% и 2,6%. Книги на белорусском языке в общем объеме занимают 13,7% по наименованиям и 18,2% по тиражу. Таким образом, почти каждая пятая книга издается у нас на белорусском", - констатировала Елена Павлова.

Всего за январь-июнь издано примерно 4,7 тыс. книг общим тиражом 11 млн 700 тыс. экземпляров. В сравнении с первым полугодием прошлого года эти цифры также увеличились: количество названий - на 4,4%, тираж - на 17,6%.

Елена Павлова отметила и качество книг белорусских издателей. По ее мнению, Беларусь произвела фурор на XV Международном конкурсе "Искусство книги" государств - участников Содружества Независимых Государств в Душанбе. "Было представлено 107 изданий из 6 стран: Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия и Туркменистан. Беларусь завоевала 17 дипломов, в том числе Гран-при за книгу "Янка Купала. А хто там ідзе? На мовах свету", - сказала начальник управления.-0-