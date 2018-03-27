Конкурс на лучшие товары 2018 года объявлен в Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.
Конкурс проводится по нескольким номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.
В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса "Новинка года", а также выбираются конкурсанты, которые могут быть удостоены диплома "Стабильное качество" и специальных наград "Лучший в отрасли", "Лучший в регионе".
Заявки на участие представляются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации и Белорусский государственный институт метрологии (для Минска и Минской области).
Организации, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (раздел "Качество и деловое совершенство").-0-
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