22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин перед заседанием Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов (АУКП), передает корреспондент БЕЛТА.

"На МКС вчера отправились три человека, в том числе Олег Артемьев. Он белорусско-российский космонавт, его родители сейчас живут в Витебске", - сказал Сергей Килин.

По сообщению ТАСС, 21 марта к МКС на космическом корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев побывает на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй. Ракета "Союз-ФГ" стартовала с Байконура с 1-й Гагаринской площадки в 20.44 по московскому времени.

Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа 2018 года запланирован выход в космос, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, прибывающим на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Артемьев отмечал, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, запустят студенческие наноспутники.

Также "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата.

Одним из индикаторов невесомости корабля станет талисман чемпионата - волк Забивака.-0-