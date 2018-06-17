Кратковременные дожди и грозы местами ожидаются 18 июня в Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Преимущественно по востоку страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах - порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-18 градусов выше нуля, местами будет 9-11 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 23-29 градусов.-0-
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