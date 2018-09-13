13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются по югу Беларуси 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13, днем - 15-21 градус выше нуля. По юго-востоку ночью будет плюс 14-16, днем - плюс 22-27.-0-

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