Макей: IT может стать прорывной областью взаимодействия для Беларуси и Латвии

22 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. IT может стать прорывной областью взаимодействия для Беларуси и Латвии. Такое мнение сегодня в эфире телеканала ОНТ высказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Министр напомнил, что в феврале Беларусь посетил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Во время этого визита был достигнут ряд договоренностей. План по их реализации на среднесрочную перспективу, по словам Владимир Макея, принят и согласован с латвийскими партнерами. Он охватывает все сферы взаимодействия: торгово-экономическую, гуманитарную, политическую. Планируется также развивать взаимодействие транспорте, транзите, логистике, IT. Это направление, считает руководитель внешнеполитического ведомства, "может явиться прорывной областью взаимодействия в сотрудничестве".

План предусматривает также развитие контактов между бизнес-кругами, создание совместных предприятий на территории Беларуси и Латвии.

Как сообщалось, 19-20 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил с рабочим визитом Латвию. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Эдгарсом Ринкевичeм и премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.-0-