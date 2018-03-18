Малая родина для космонавта Олега Новицкого ассоциируется с родительским домом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малая родина для летчика-космонавта, Героя России Олега Новицкого ассоциируется в первую очередь с родительским домом. Об этом он рассказал в эфире ОНТ программы "Контуры" 18 марта, сообщает БЕЛТА.

Понятие "малая родина" включает такие составляющие как дружба, школа, места, где прошло детство и юношеские годы, но основное - родительский дом, сказал он.

А таких простых, но важных вещей, как общение с семьей, с друзьями, ощущение опоры под ногами, шума леса, дуновения ветра Олегу Новицкому всегда не хватает в космосе. И все-таки его все равно туда тянет, поэтому космонавт рад решению медицинской комиссии о признании его годным к новому старту. Это достойное завершение определенного этапа в жизни, признание как профессионала, считает космонавт. Сейчас он ожидает назначения в экипаж.

Олег Новицкий планирует принять участие в Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который в сентябре примет Минск. Провести такой форум - очень статусно. Зарубежные гости смогут увидеть, как живет и развивается Беларусь. Они смогут посетить многие объекты, в том числе спортивные.

Для космонавтов конгресс станет площадкой для обсуждения предложений, идей, новых решений, многие из которых возможно будет реализовать.-0-