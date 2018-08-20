Местные власти получат доступ к базе данных не занятых в экономике с 1 ноября

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти получат доступ к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр электронных услуг.

Постановлением Совета Министров №509 определены перечни потребителей, с которыми возможно заключение договоров на оказание электронных услуг ОАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системы).

Речь идет об услугах, связанных с базой данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Это передача с помощью ОАИС списков идентификационных номеров, других персональных данных для формирования базы не занятых в экономике (ранее сообщалось, что она будет доступна с 1 сентября), а также предоставление с помощью ОАИС доступа к этой базе (услуга доступна с 1 ноября).

Услуга по передаче списков данных для составления базы доступна госорганам и другим организациям (министерства, "Белгосстрах", творческие союзы, частные учреждения образования, облисполкомы и Минский горисполком, другие госорганы).

Потребители услуги по предоставлению доступа к базе данных не занятых в экономике - местные исполнительные и распорядительные органы (облисполкомы и Мингорисполком, гор-, рай-, сель- и поселковые исполкомы, администрации районов в городах).-0-