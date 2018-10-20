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Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

Общество 20.10.2018 | 10:50
Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома Министерство информации 18-19 октября приняло решение об ограничении доступа к 12 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ограничен доступ к шести страницам в социальной сети "ВКонтакте" за распространение информационных материалов, признанных экстремистскими на основании вступившего в силу решения суда Октябрьского района Витебска.-0-

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Теги
интернет, Министерство информации, реклама
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