Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома Министерство информации 18-19 октября приняло решение об ограничении доступа к 12 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ограничен доступ к шести страницам в социальной сети "ВКонтакте" за распространение информационных материалов, признанных экстремистскими на основании вступившего в силу решения суда Октябрьского района Витебска.-0-