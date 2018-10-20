Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома Министерство информации 18-19 октября приняло решение об ограничении доступа к 12 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ограничен доступ к шести страницам в социальной сети "ВКонтакте" за распространение информационных материалов, признанных экстремистскими на основании вступившего в силу решения суда Октябрьского района Витебска.-0-
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