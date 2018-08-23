Минприроды проверит полигоны для ТКО

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проверит полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минприроды Елена Мелешкова.

"Минприроды усилит контроль за недопущением захоронения вторичных материальных ресурсов (пластик, стекло, текстиль, изношенные шины и др.). В августе-сентябре государственные инспекторы по охране окружающей среды Минприроды и его территориальные органы проведут рейды по всем полигонам и мини-полигонам для хранения твердых коммунальных отходов. Особое внимание будет уделено недопущению разгрузки автотранспорта, который перевозит вторичные материальные ресурсы (ВМР)", - рассказала Елена Мелешкова.

Вторичные материальные ресурсы - отходы, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. Белорусским законодательством захоронение ВМР запрещено, контролирует это Минприроды.

На 1 июня 2018 года в Беларуси насчитывается 161 полигон и 1240 мини-полигонов, в том числе в Брестской области - 29 и 220 соответственно, в Витебской - 27 и 295, Гомельской - 28 и 263, Гродненской - 18 и 291, Минской - 36 и 64, Могилевской - 21 и 107, в Минске - два полигона. Более 90% эксплуатируемых объектов захоронения отходов были построены еще во времена СССР, и их мощности в настоящее время практически исчерпаны. В связи с этим остро стоит вопрос их рекультивации и строительства новых объектов. Минприроды детально проанализировало состояние всех полигонов в стране, подготовило и направило в Министерство жилищно-коммунального хозяйства предложения по закрытию и рекультивации тех, что максимально исчерпали свои мощности и больше не пригодны для использования.

На основе научно обоснованного расчета определено, что к 2020 году в Беларуси необходимо обеспечить увеличение уровня использования твердых коммунальных отходов до 25%. Правительство поручило принять меры по обеспечению в 2018 году использования не менее 18% от объема образования ТКО.

По оперативным данным, объем образования твердых коммунальных отходов за первое полугодие составил 1,9 млн т. Общее количество собранных заготовленных ВМР - более 338 тыс. т. Уровень использования отходов в целом по стране - около 17,5%. Наименьший уровень использования ТКО отмечается в Минской области (11,2%) и Минске (14,1%), наибольший - в Гомельской (27,4%) и Гродненской областях (24,7%). В 22 районах страны уровень использования ТКО составляет менее 10%. В Минской области таких районов 12, Брестской и Витебской - по четыре, Гродненской и Могилевской - по одному.-0-