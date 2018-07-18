Минздрав вынесет на общественное обсуждение обновленный проект постановления о нормах медэтики

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения вынесет на общественное обсуждение обновленный проект постановления о нормах медицинской этики и деонтологии, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

Документ в ближайшее время будет размещен на сайте Министерства здравоохранения. Общественное обсуждение пройдет в течение месяца.

Нормативный правовой акт будет регулировать поведение медработников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Документ затрагивает основные морально-этические нормы поведения, нормы взаимоотношений медработников с пациентами и коллегами, работниками других органов и организаций. На данный момент в системе здравоохранения действует кодекс врачебной этики, принятый I съездом врачей Беларуси в 1998 году и утвержденный приказом Минздрава в 1999-м. Этим документом, который носит рекомендательный характер, руководствуются комиссии по этике и деонтологии во всех учреждениях здравоохранения страны.

Предыдущий проект постановления "Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии", разработанный в 2016 году, вызвал бурное общественное обсуждение. В Минздрав поступило более 200 предложений различного характера, которые Минздрав аккумулировал и проработал с заинтересованными сторонами. Рациональные предложения нашли отражение в нынешнем проекте нормативного правового акта.

Урегулированы наиболее острые моменты. В частности, в новом постановлении не планируется закреплять детальное описание внешнего вида медработников - эти вопросы прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка учреждений здравоохранения. В документе оговаривается, что "внешний вид медицинских работников должен соответствовать эстетическим представлениям общества, деловому стилю, соответствующему выполняемым должностным обязанностям, правилам внутреннего трудового распорядка организации и санитарно-эпидемиологическим требованиям".

Что касается прописанных морально-этических норм поведения, они были положительно восприняты обществом. Так, медработники должны придерживаться таких принципов, как вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность. Медикам необходимо проявлять терпимость и понимание к пациентам, уважать их взгляды и убеждения. Нельзя допускать дискриминации по религиозному, национальному и другим признакам. Медработники должны управлять своими эмоциями, быть тактичными с пациентами и другими людьми. Необходимо исключить влияние личных, семейных, общественных и других отношений на свое поведение и качество исполнения должностных обязанностей.

В доступной и понятной для пациента форме необходимо информировать его о характере, целях предполагаемого лечения, особенностях применения лекарственных средств, изделий медназначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании медпомощи, возможных альтернативах этому лечению. Нельзя применять и пропагандировать методы и средства оккультного характера, которые не соответствуют методам оказания медпомощи или клиническим протоколам диагностики и лечения. Медработники не должны допускать извлечения коммерческой выгоды.

Случаи нарушения этих норм будут рассматриваться комитетами (комиссиями) по вопросам медицинской этики и деонтологии, комиссиями по противодействию коррупции, которые работают в организациях здравоохранения и других организациях, подчиненных Минздраву.

Аналогичное постановление о нормах этики и деонтологии планируется подготовить и для фармацевтических работников.

Соответствующим вопросам Минздрав сейчас уделяет особое внимание. Серьезным шагом стало введение во всех медицинских университетах страны таких обязательных предметов, как "этика и деонтология", "конфликтология", "психология общения". Более того, на уровне последипломного образования также вводятся аналогичные курсы.-0-