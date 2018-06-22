Мясникович: для более эффективного использования вод Беларуси необходим центр водного хозяйства

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание в Беларуси республиканского центра водного хозяйства содействовало бы более эффективному решению вопросов использования и охраны вод. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Создание центра способствовало бы проведению единой политики по обеспечению качества воды и надлежащего состояния сооружений систем водоснабжения и водоотведения. Это помогло бы выстроить системную, комплексную работу по изучению балансов водных ресурсов, эффективному использованию водных запасов, предотвращению загрязнения вод, считает Михаил Мясникович. "Водные ресурсы - главное богатство нашей страны, и мы должны бережно к нему относиться, - сказал он. - Сегодня у нас есть вопросы и по разрешительным системам. Кроме того, внимания требует работа по взаимодействию по этим направлениям с сопредельными государствами".

На территории Беларуси находится более 20 тыс. рек общей протяженностью около 90 тыс. км. В стране насчитывается около 11 тыс. озер. Естественные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 15,9 куб.км в год. На каждого жителя страны (учитывая всю пресную воду) приходится 20 куб.м пресной воды в сутки. Потребление питьевой воды на одного жителя в целом по Беларуси составляет 184 л в сутки. Всего в стране выявлено около 280 месторождений и участков пресных вод, используется около двух третей из них.-0-