МВД оборудовало тревожными кнопками более 300 учебных заведений Минска

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел оборудовало тревожной сигнализацией более 300 учебных заведений Минска. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич после торжественной церемонии награждения победителей республиканского турнира среди несовершеннолетних по мини-футболу "Вместе к победе", которая состоялась сегодня на базе образовательно-оздоровительного центра "Лидер" в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, брать их под охрану. Сегодня в Минске при нашей спонсорской помощи тревожные кнопки установлены более чем в 300 учреждениях образования. В других регионах таких кнопок размещено меньше, но там мы тоже работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации", - рассказал Игорь Шуневич.

В числе мер по предотвращению происшествий на территории учебных заведений - работа МВД с персоналом охраны и жесткий контроль за приобретением, хранением и использованием огнестрельного оружия в государстве. "Конечно, мы не застрахованы от всевозможных происшествий, но наша задача - минимизировать риски, над чем мы и работаем", - подчеркнул министр.

Обращаясь к теме спорта, Игорь Шуневич отметил значимость проведения состязаний среди подростков из всех регионов Беларуси. По его мнению, чем больше белорусских детей будет заниматься спортом, тем крепче и мощнее будет страна. "Мы в этом твердо убеждены и делаем все для того, чтобы число спортивных ребят в государстве увеличивалось", - добавил он.

Примером того, как МВД развивает спортивное движение, является проведение республиканского турнира среди несовершеннолетних по мини-футболу "Вместе к победе". В состязании приняли участие восемь команд: от каждой области, а также из столицы и от Специализированного лицея МВД. В состязаниях участвуют подростки, в отношении которых инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу.

Первое место в этом году заняла команда Гродненской области, второе - Витебской, третье - Гомельской. На церемонии награждения были отмечены и достижения представителей команд, которые не заняли призовых мест. В частности, майку с автографом легендарного Диего Марадоны из рук Игоря Шуневича получил игрок сборной Могилевской области Алексей Хацкевич.

В награждении победителей приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, заместитель министра образования Сергей Рудый, заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко.-0-