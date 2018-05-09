"Мы все обязаны это помнить" - участники республиканской акции почтили память героев Великой Отечественной войны

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники республиканской акции "Беларусь помнит" почтили память героев Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Особенность акции заключалась в том, что люди вышли на празднование Дня Победы с портретами своих родителей, дедушек и бабушек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чтобы напомнить о тех, благодаря кому стало возможно мирное настоящее.

"Мы все обязаны это помнить. То, что пережили наши родители, отцы и деды, то, что они для нас завоевали, это должен помнить каждый человек. Благодаря этим людям стала возможной Победа и мирное небо над нами", - отметил солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок. Он подчеркнул, что сохранение мира и памяти о войне в том числе возможно благодаря таким акциям. Сам он пришел на акцию с портретами своих родителей. Его отец прошел войну фронтовым шофером, а мать находилась в оккупации в Витебской области и помогала партизанам.

Важность акции "Беларусь помнит" подчеркнул и известный певец Алексей Хлестов. "Нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Эта память - то, с чем мы живем", - сказал он. Дед Алексея Хлестова прошел войну в рядах 2-го Белорусского фронта.

Артист молодежного театра эстрады Максим Сокол пришел на акцию с портретом прадеда, который сражался с захватчиками в составе партизанской бригады. "Он много не рассказывал о своих подвигах, но сослуживцы говорили, что был не из робкого десятка. Прошел всю войну, выжил. Потом возглавлял совхоз, воспитал замечательных детей и внуков", - добавил он.

Максим Сокол уверен, что для сохранения мира каждому необходимо начать прежде всего с себя, понимать ценность человеческой жизни и свободы. А главное - просто не нужно воевать.

Певица Анастасия Тиханович также присоединилась к акции, держа в руках портрет бабушки, которая сражалась в бригаде Константина Заслонова, была связной. "Самые трогательные и глубокие истории, первые истории о Великой Отечественной войне, я услышала именно от нее. Память - это то, что связывает нас через поколения. Это то, что всегда есть в наших сердцах", - подчеркнула она.

Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит 9 Мая. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.-0-

Фото Владимира Матвеева