Набор на экономические и юридические специальности в Беларуси снизится, на IT увеличится

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор на экономические и юридические специальности в Беларуси в 2018 году планируется сократить примерно на 10%, а на IT-специальности - увеличить, сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

При планировании приема в вузы в текущем году учитывается заказ на подготовку специалистов, выполнение контрольных цифр приема в 2017 году, демографическая ситуация, а также результаты трудоустройства выпускников. "На основании этих данных в 2018 году планируется сократить прием по экономическим и юридическим специальностям примерно на 10% по отношению к фактическому приему в 2017 году", - сказал Игорь Карпенко.

Вместе с тем происходит логичное перераспределение цифр приема в пользу тех специальностей, которые более востребованы экономикой. После подписания главой государства соответствующих документов о развитии IT-страны, IT-экономики, естественно, система образования не может находиться в стороне. "Мы отслеживаем потребность рынка труда, работаем во взаимодействии с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты. Понятно, что цифры на IT-специальности в определенных учебных заведениях будут увеличены - как на бюджетную, так и на платную форму обучения", - отметил министр.

Цифры приема будут доведены до общественности до 1 апреля текущего года. На каждом сайте высшего учебного заведения, учреждения среднего специального образования можно будет увидеть цифры приема на все специальности - не только в сфере IT. Это касается как бюджетной формы обучения, так и платной.

В то же время в новом учебном году вузы расширяют палитру специальностей. Например, Белорусский национальный технический университет откроет двери для желающих получить образование по специальностям "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте" и "разработка месторождений полезных ископаемых", в Брестском государственном техническом университете открывается прием по специальности "экономика электронного бизнеса", в БГЭУ - "рекламная деятельность". Это, конечно, далеко не полный перечень новых специальностей, отметил министр. Полную информацию можно найти на официальных сайтах вузов.

В Беларуси проводится целенаправленная работа по упорядочению образовательной деятельности учреждений высшего образования, сокращению количества специальностей и направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза. В феврале текущего года с госорганами, имеющими в подчинении учреждения высшего образования, проведены рабочие совещания по вопросам профилизации вузов и сокращения непрофильной подготовки.-0-

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