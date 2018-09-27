Начала свою работу уникальная интернет-площадка о туризме и отдыхе в Беларуси

Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе заработал в Беларуси. Об этом сообщила директор ЧНПУП "Автоматизированные технологии туризма" Марина Гнедая во время круглого стола ПРООН "Сближение информационных технологий и сферы туризма: новые возможности для развития индустрии", который прошел сегодня в рамках 25-й международной туристской выставки "Турбизнес-2018". Уникальная для Беларуси бесплатная площадка для просмотра видео в режиме реального времени доступна на портале
- Сотрудники нашей компании побывали во всех уголках Беларуси и собрали детальную информацию обо всех объектах отдыха. Совершено более тысячи служебных поездок, собран архив из более чем 1 800 000 фотографий, снято около десяти тысяч видеороликов, большинство из которых загружено на наш Youtube-канал
- В этом году мы открыли для себя новое направление. Это съемка обзорных видеороликов о санаториях, которые отображают наиболее полную информацию об условиях проживания, инфраструктуре, питании, лечебной базе, организации досуга в здравницах. Суть заключается в том, что наши сотрудники проживают один день в санатории и все "испытывают на себе", а затем в деталях рассказывают о своих впечатлениях. Мы надеемся, что эта информация будет максимально полезной для тех, кто не может определиться с выбором объекта для отдыха и оздоровления. Теперь не нужно тратить время на долгие поиски в интернете. Отмечу, что на этом наша компания останавливаться не собирается. В планах - развитие онлайн-канала и дальнейшее масштабирование видеоконтента об оздоровлении и отдыхе в Беларуси, - подытожила Марина Гнедая.
ЧНПУП "Автоматизированные технологии туризма" - белорусский туроператор, который специализируется на внутреннем и въездном туризме в Республике Беларусь. Это первая отечественная компания, которая предложила клиентам в 2007 году круглосуточный сервис онлайн-бронирования всех видов туристических услуг в Беларуси - предприятие располагает 9-ю специализированными интернет-порталами (
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