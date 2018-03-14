Национальный аэропорт Минск не принимает авиарейсы из-за тумана

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск временно не принимает рейсы из-за густого тумана. Самолеты направлены на запасные аэропорты в Гомель и Вильнюс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аэропорту.

"В связи с погодными условиями существуют некоторые ограничения на прилет в аэропорт Минска. Решение о вылетах будет приниматься экипажами воздушных судов, исходя из погодных условий. При этом на вылет из аэропорта Минска ограничений нет", - сказали в аэропорту.

Согласно данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск отменен рейс авиакомпании Air China из Пекина, который должен был прибыть по расписанию в Минск в 17.20. То же касается и рейса авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" из Москвы (прибытие по расписанию в 16.45). Задержаны рейсы "Белавиа" из Варшавы (18.10) и Вильнюса (19.15).

Что касается вечерних вылетов из Национального аэропорта Минск, то рейс "Аэрофлота" в Москву, который был перенесен на 21.30, отменен. На ряд рейсов идет регистрация и посадка.-0-