Новые призы на Старый Новый год! Уже в этот понедельник известный белорусский певец Юзари разыграет 31-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! А вы запаслись игровыми кодами?

Праздники продолжаются! А игра
На кону в этот понедельник уютная квартира в Минске, три новеньких автомобиля и 50 000 денежных призов!
Розыгрыш 51-го тура игры состоится 15 января в столичном ТРЦ "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8. Зрителей ждет зажигательное праздничное шоу с участием известных персон. А удачу покупателям в прямом эфире будет приносить известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари!
Участник многих международных музыкальных конкурсов, обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня этот талантливый артист с успехом выступает в нашей стране и за рубежом. В 2015 году вместе с белорусской скрипачкой Маймуной певец представил Беларусь на "Евровидении", а в этом году три участника от продюсерского центра Uzari планируют принять участие в отборочном туре "Евровидение-2018".
Звездный гость розыгрыша вытянет семь счастливых цифр из лототрона, определив владельца жилья в престижном районе Минска! Это уже 31-я квартира, которая будет разыграна в игре
Также Юзари разыграет три новеньких внедорожника "Ниссан Жук". По счету это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры
Кроме того, в день розыгрыша своих обладателей отыщут 50 000 денежных призов!
Следить за ходом розыгрыша можно будет в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. А можно заглянуть в этот день в "Е-Сити" по адресу улица Денисовская, 8 - и вы сможете не только увидеть, как именно фортуна выбирает своих любимчиков, но и встретиться с Юзари лично! Начало розыгрыша - в 18.20.
Хотите стать обладателем шикарного внедорожника или просторной квартиры в Минске? Тогда успейте до вечера воскресенья забежать за нужными покупками в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забудьте захватить "товар удачи" и использовать дисконтную карточку "Е-плюс". И все игровые коды за ваши покупки, сделанные с 8 по 14 января включительно, примут участие в розыгрыше ценных призов уже в понедельник!
Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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