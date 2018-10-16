16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. - Прим. БЕЛТА) составит около 8%", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство в ближайшее время внесет соответствующие документы. "С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии", - добавил Сергей Румас.

Еще одно принципиальное поручение главы государства заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.

Как отметил Сергей Румас, в нынешнем году не удалось удержать данное соотношение. По состоянию на 1 августа этот показатель был равен 36,2%. "Что касается 2019 года, то глава государства жестко поручил, чтобы соотношение в 40% средней пенсии к средней зарплате было восстановлено, и исполнение поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства", - заявил премьер-министр.-0-