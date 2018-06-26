Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 26 июня

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси во второй половине дня 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период с 15.00 до 21.00 в западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь