Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 26 июня

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси во второй половине дня 26 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период с 15.00 до 21.00 в западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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