15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 16-17 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 16 января, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ожидается юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, по западу республики 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, днем прогнозируется от минус 2 по юго-западу до минус 10 по северо-востоку.

16 января днем по западу, 17 января ночью и утром во многих районах Беларуси, а днем по северо-востоку ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Кроме того, 17 января на большей части территории прогнозируется метель. В связи с этим синоптики объявляют на 16-17 января оранжевый уровень опасности.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь