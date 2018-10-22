22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине дня по юго-западу республики порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 5-11 градусов тепла.-0-
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