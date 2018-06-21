21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июня из-за гроз и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 17-22 градуса тепла. По востоку ночью будет плюс 17-19 градусов, днем - 23-28 градусов тепла.-0-

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