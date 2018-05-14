Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 9,1%

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-апреле увеличился на 9,1%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
С начала года количество пассажиров в аэропорту превысило 1,1 млн человек, авиапредприятие также обслужило 7490 самолето-вылетов (прирост 5,3%).
В апреле аэропорт обслужил 318 374 пассажира, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За четвертый месяц 2018 года обслужено 1965 самолето-вылетов (прирост 5,2%).-0-
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