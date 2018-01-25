25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поиски пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов планируется возобновить утром 26 января. Такая информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 18.15 25.01.2018 года поисково-спасательные работы по поиску не зарегистрированной группы из двух человек на восточной стороне горы Эльбрус приостановлены, в связи с наступлением темного времени суток, - говорится в сообщении. - При благоприятных погодных условиях поисково-спасательные работы планируется возобновить с 9.00 26.01.2018 года".

На месте происшествия работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве восьми человек личного состава и одна единица техники.

Как сообщалось, два белорусских альпиниста отправились на Эльбрус и перестали выходить на связь. Сообщение о том, что белорусские альпинисты с 17 января не выходят на связь, поступило в МЧС России сегодня в 9.45. Туристическая группа из двух человек не зарегистрирована.-0-