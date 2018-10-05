Положение православной церкви в Украине обсудят на заседании Священного синода РПЦ в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение православной церкви в Украине может стать одной из тем заседания Священного синода Русской православной церкви, сообщил журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Конечно, сегодня всех волнует вопрос Украины. Я думаю, что этот вопрос (на заседании. - Прим. БЕЛТА) должен быть", - сказал Митрополит Минский и Заславский Павел.
В этой связи он призвал не допустить раскола православной церкви. "Любое разделение на религиозной основе всегда имеет очень серьезные последствия", - отметил митрополит.
Что касается программы заседания Священного синода, ее пока нет. Вместе с тем, как показывает практика, сначала Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделает доклад о проделанной работе, об официальных встречах, мероприятиях, визитах. Далее последуют доклады глав митрополичьих округов и обсуждение вопросов, связанных с жизнью епархий, монастырей и др.
Заседание Священного синода Русской православной церкви впервые пройдет в Беларуси 15 октября. В нем, как ожидается, примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с ним 13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в Минск приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.
Патриарх Кирилл 13 октября возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.-0-
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