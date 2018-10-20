Посольство Беларуси в России проверяет сведения о гибели белоруса при взрыве в Гатчине

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России проверяет предварительную информацию о гибели 33-летнего гражданина Беларуси при взрыве, который произошел 19 октября на территории завода "Авангард" в Ленинградской области. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте посольства, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время разбор завалов обрушившихся конструкций в Гатчине завершился. В результате взрыва пострадали 11 человек, четверо из которых погибли. Еще двое пострадавших находятся в больнице. Для оценки состояния поврежденного здания будет задействован комплекс "Струна". В ликвидации последствий происшествия приняли участие свыше 220 человек и 66 единиц техники.

На заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области произошел взрыв Возгорания не было, однако здание частично обрушилось, под завалами оказались люди. К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.

Технологический взрыв с частичным обрушением конструкций произошел 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека"), задержан главный инженер завода.

Гатчина - административный центр Гатчинского муниципального района Ленинградской области, расположенный примерно в 40 км к югу от Санкт-Петербурга.-0-